Mula sa Instagram ni James Yap

Sasabak na rin sa pulitika ang si James Yap matapos ianunsyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagtakbo ng beteranong basketbolista bilang konsehal sa darating na Halalan 2022.

Sa panayam sa ABS-CBN News, kinumpirma ni Zamora na kasama sa kaniyang tiket sa Yap na manlalaro ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters sa PBA.

“When he helped me in previous elections, nakita ko ‘yung enthusiasm niya to serve,” ani Zamora.

Inspirasyon umano ang basketbolista para sa mga kabataan kaya makakatulong umano ito sa anti-drug campaign ng lungsod.

“A lot of people idolize him, especially the youth. He came from humble beginnings. He himself is a success story. ‘Yung ganoong life story is a source of inspiration. That I feel is his biggest strength. He can be a big influence in our anti-drug programs and advocacies for the younger generation,” dagdag ni Zamora.

Bukod kay Yap, ilang basketbolista rin ang pasok sa slate ni Zamora na tatakbo muli sa pagka-alkalde sa San Juan. Kakandidato ang mga dating PBA players na sina Paul Artadi at Don Allado.

Susubukan ni Artadi muling makakuha ng puwesto bilang konsehal ng San Juan matapos ang dalawang termino habang tangka naman ni Allado na makabawi mula sa pagkatalo noong 2019.

“Mas gusto ko kasi ang youthful councilors, para iba naman ang perspective, iba ang kind of service,” saad ni Zamora.

“Yung youthfulness and aggressiveness ng younger public servants ang mas kailangan natin. Hindi natatakot sumabak sa COVID. ‘Yung youthfulness and energy ko, nakakasabay din sila.”

Nakatakdang maghain ng certificate of candidacy si Zamora, ang kanyang running mate na si re-electionist Vice Mayor Warren Villa, at mga pambato sa pagkakonsehal sa October 5.

Maghahain naman ng COC para sa congressional seat ng San Juan ang kapatid ng alkalde, na si Atty. Bel Zamora, sa October 4.