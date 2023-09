LIST: The selections in the 2023 PBA Rookie Draft

Blackwater selects Christian David during the 2023 PBA Draft in Taguig City on September 17, 2023. Mark Demayo, ABS-CBN News

MANILA (UPDATE 2) -- The TerraFirma Dyip made Stephen Holt the top overall pick in the 2023 PBA Rookie Draft on Sunday at the Market! Market! in Taguig.

A record 124 players were available for selection in the draft, including a handful of established collegiate stars and Filipino-foreign standouts.

Below is the recap of the draft proceedings.

ROUND 1

TerraFirma Dyip -- Stephen Holt Blackwater Bossing -- Christian David Rain or Shine Elasto Painters -- Luis Villegas Rain or Shine Elasto Painters -- Keith Datu NorthPort Batang Pier -- Zavier Lucero Phoenix Super LPG Fuel Masters -- Kenneth Tuffin NLEX Road Warriors -- Richard Rodger Meralco Bolts -- Brandon Bates Converge FiberXers -- Deschon Winston Converge FiberXers -- BJ Andrade NorthPort Batang Pier -- Cade Flores TerraFirma Dyip -- Taylor Miller

ROUND 2

TerraFirma Dyip -- Kemark Carino Converge FiberXers -- Bryan Santos Rain or Shine Elasto Painters -- Henry Galinato Phoenix Super LPG Fuel Masters -- Raffy Verano Phoenix Super LPG Fuel Masters -- Ricci Rivero NLEX Road Warriors -- Enoch Valdez Converge FiberXers -- JL delos Santos Blackwater Bossing -- James Kwekuteye NLEX Road Warriors -- JM Nermal TerraFirma Dyip -- Louie Sangalang Barangay Ginebra Gin Kings -- Ralph Cu Rain or Shine Elasto Painters -- Adrian Nocum

ROUND 3

TerraFirma Dyip -- JB Bahio Blackwater Bossing -- Cliff Jopia Rain or Shine Elasto Painters -- Sherwin Concepcion Phoenix Super LPG Fuel Masters -- Matthew Daves NorthPort Batang Pier -- Brent Paraiso NLEX Road Warriors -- Dominick Fajardo Converge FiberXers -- Inand Fornillos Meralco Bolts -- Jolo Mendoza TNT Tropang GIGA -- PASS Magnolia Hotshots -- Patrick Maagdenberg Barangay Ginebra Gin Kings -- Kim Aurin San Miguel Beermen -- Troy Mallillin

ROUND 4

TerraFirma Dyip -- Tommy Olivario Blackwater Bossing -- Archie Concepcion Rain or Shine Elasto Painters -- JC Cullar Phoenix Super LPG Fuel Masters -- John Lloyd Clemente NorthPort Batang Pier -- Fran Yu NLEX Road Warriors -- Francis Giussani Converge FiberXers -- King Caralipio Meralco Bolts -- Zach Huang Magnolia Hotshots -- Rey Anthony Peralta Barangay Ginebra Gin Kings -- Franz Abuda San Miguel Beermen -- Jayson Apolonio

ROUND 5

TerraFirma Dyip -- Damie Cuntapay Blackwater Bossing -- Dariel James Bayla Rain or Shine Elasto Painters -- Larry Arpia Jr. Phoenix Super LPG Fuel Masters -- Daniel Atienza NorthPort Batang Pier -- John Amores NLEX Road Warriors -- Renzo Navarro Converge FiberXers -- Rhinwil Yambing Meralco Bolts -- Jessie Sumoda Jr. Magnolia Hotshots -- Warren Bonifacio Barangay Ginebra Gin Kings -- Brandrey Bienes San Miguel Beermen -- Camillus Altamirano

This story will be updated.