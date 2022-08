Si Lydia De Vega noong opening ng 2019 Southeast Asia Games sa Philippine Arena sa Bulacan noong December 1, 2019. RTVM screengrab/File

MAYNILA—Pang-apat sa anim na magkakapatid si Lydia de Vega na nagmula sa isang mahirap na pamilya sa Mecauayan, Bulacan.

Bagamat naabot niya ang rurok ng tagumpay at tinaguriang Asia’s fastest woman nanatiling simple si De Vega, matulungin at mabuting anak, asawa at ina.

Ikinuwento ng 83-anyos na nanay ni Lydia na si aling Maria kung paano silang iniahon nito sa kahirapan.

"Sa lahat ng anak ko, mabait ’yan. Matulungin, palabigay po ’yan. Siya nag-ahon samin sa kahirapan kaya nagpapasalamat ako d’yan sa anak kong ’yan dahil kung hindi sa kanya, talaga hirap ang buhay namin," ani de Vega

Sabi ni De Vega, pantay-pantay ang naging trato nila sa lahat ng kanilang anak.

"Hindi ’yan mabarkada. ’Pag ako noong araw kasi talgang mahirap kami ... Sinasamahan ako n’yan magtinda ’pag Sabado at Linggo walang school sa Malabon. Mabait ’yan. Kaya minahal ko ’yang anak ko ng ’yan ... Tatanungin ka, 'Nanay, huwag ka nang magtinda, magpahinga ka. Bahala na kami nila kuya. Bata pa ’yan, nakakatulong na sa amin," dagdag ni De Vega

TUMATAKAS PARA MAKASALI

Sabi ni nanay Maria, sa kanya nagmana si Lydia sa hilig sa sports.

Sa simula, hindi aniya pabor ang tatay ni Lydia sa hilig nitong tumakbo.

"Noong araw, naglalaro ’yan tumatakas yan hindi alam … ’Pag dumating may mga ribbon na siya. 'Ikaw talaga, ’pag nagkasakit ka sinabi ko sa’yo.' Noong araw ako din tumatakas ako sa nanay ko para lumaban ako kaya minsan naintindihan ko. Nu’ng una parang ayaw ni Tatang. Siya nagsabi na 'Tay, tulungan mo akong mag-triaining … Sabi niya gusto kong magtakbo … Baka mamaya kung andiyan ka na saka ka umayaw, masasaktan ka lang. Tuwing umaga nagja-jogging ’yan. ’Pag galing sa school training na naman, ’yun ang buhay niya … Hindi ’yan nagbabarkada, hindi ’yan nakakapunta sa birthday, kaibigan. Bahay-school-training siya lahat," sabi ng nanay.

TAGUMPAY NG ANAK

Proud na nanay si aling Maria sa inabot na kasikatan ng anak na si Lydia na nagmana aniya sa kanya.

"Siyempre nagulat ako, natutuwa ako, ang inisip ko ah nagmana ito sa akin. Ito ang kumuha ano ko nung araw," ani de Vega

Binalikan ni nanay Maria ang mahirap nilang pamumuhay noon na isang-kahig, isang-tuka.

"Pina-aalmusal ko sila kahit lugaw, siyempre walang-wala kami. Hindi ko naman ikinahiya na naging labandera ako, plantsadora ako. ’Pag may tumawag sa akin na may magpapalinis ng bahay, pinupuntahan ko para may pagkain kami. Kahit anong hirap ko hindi ko sila iniwan," sabi ni de Vega

Naging disiplinado rin aniyang anak si Lydia simulat-sapul noong kabataan nito.

'Bahay lang, magtitinda kami…pero wala yung pasyal-pasyal, yung mag-outing wala..mahirap lang kami…yung gagastusin eh di pambili ng kabuhayan at tsaka pagkain. Yung bahay namin noong araw wala kaming kuwarto, sa lapag sama-sama kami," sabi ni de Vega

Hindi rin aniya naging maramot si Lydia sa kapwa lalo na noong nakaluluwag na ito sa buhay.

"Si Lydia, pinagawa yung bahay namin sa Mecauayan. Wala kahit sino, mabait yan, wala kang makikita na akala mo kung sino. hindi basta kung sinong taong kumausap sa kanya…siya pinupuntahan ng mga kaibigahan. Sabi niya, nanay humihingi ng tulong sakin si ganon..pero pinadalan ko na nanay…sabi ko bahala ka na kung sobra-sobra, magbigay ka kasi higit pa dyan babalik sayo anak," ani de Vega

Hindi agad nalaman ni Nanay Maria ang iniindang karamdmaa ng anak.

"Sabi niya, mama magpapa-checkup ako sa doktor kasi araw-araw naman nagbi-video call yan. sabi ko bakit, minsan sumasakit daw ang likod. Sabi ko baka hirap ka lang sa trabaho. magpahinga ka umuwi ka muna. Sabi niya gagaling din ito may gamot naman," kuwento ni de Vega

Idinaan din sa biro ni Lydia ang mga huling pag-uusap nila ng kanyang ina.

“Puro pabiro lang yun…sabi niya nanay pag lumakas tayo…kasi minsan nananahi ako ng duster ko…itapon mo na yan sabi…’pag lumakas ako mamimili tayo. Hu sayang ang pera mo, sayang ito pantulog lang naman eh, minsan binibiro ako, pakukulayan ko yung buhok mo brown…sabi ko ngayon pa…hindi na. para kaming magkapatid niyan. Mabait yan, wala kang masasabi,” aniya.

MABUTING MAYBAHAY

Sinundan ni Paulo Mercado Jr., ang karera ni Lydia sa simula pa lang…avin fan muna siya hanggang sa tuluyang na-inlove sa galing at ganda ng sprint queen.

“Si Lydia ay nating avid fan ako noong siya ay tumakbo sa Manila SEA Games in 1991. Na-flash sa tv na siya ay tatakbo then President Marcos watching on stage…don ako bumilib sa kanya. Hindi lang yung bilis sa pagtakbo, kundi yung sa stunning beauty niya kaya from there on nag-clippings ako ng mga performance niya so and so at yung mga clippings ko na yun dalawang volume yun niregalo ko sa kanya. Nandon yung pangalan ko Paulo Mercado Jr,” sabi ni Mercado

Sa kagustuhang mapalapit kay Lydia, gumawa ng sariling diskarte si Paulo para mas mapalapit dito.

“Hindi siya maligawan kasi mahigpit si tatang…kaya noong araw katabi ko si nanay Mary na everytime tapos yung laro pumupunta si Lyndia kay Nanay Mary at don na nag-umpisa yung pagkakilala namin…para-paraan lang,’ sabi ni Mercado

May inanim din si Mercado na hindi agad nalaman ng ama at iba pang miyembro ng pamilya ni de Vega.

“Sikat na sikat na siya…and to be honest, secretly married kami without the knowledge of everybody except nanay Mary, si Lydia ay isang mapagmahal na asawa, nag-sacrifice everything para sa pamilya,” pagbubulgar ni Mercado

Para sa mata ng panganay na anak ni Lydia na si Stephanie…isang mapagmahal na ina ang sprint queen.

“Our mom is super disciplinarian…but yung pagmamahal niya samin is walang kasingtulad. Onting ubo o sipon lang oh…oh ano yan…naggamot ka na ba and sobrang mapagmahal niya na kahit na alam namin na may pinagdadaanan siyang sakit hindi niya pinaparamdam samin na nanghihina siya, na pinanghihinaan ng loob…palagi lang siyang lumalaban,” sabi ni Stephanie

Plano ng pamilya de Vega na buksan sa publiko ang burol nito ngayon weekend subalit ayon kay Stephanie, pinaplantsa pa ang schedule para dito.

Nakatakdang ilibing si de Vega sa kanilanng bayan sa Mecauayan sa Bulacan sa Miyerkoles.