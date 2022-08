Pinoy kart racer, panalo sa FIA Karting Academy 2022

MILAN - Panalo sa dalawang international karting competition sa Europa ang karting sensation na si William John Riley Go na nasungkit ang FIA Karting Academy trophy sa WSK series.

Ang 14-anyos at tubong Cebu na si William John Riley Go ang kauna-unahang Filipino kart racer na nanalo sa Fédération Internationale de L'automobile Karting Academy Trophy na ginanap sa Genk, Belgium noong Mayo at naging second placer mula sa 50 racers.

LONATO, ITALY

Dalawang buwan matapos ang kanyang pagkapanalo ay nakipagkarera naman si Go sa 70 racers at nakuha ang ikatlong pwesto sa Winning Series ng Karting Euro Series na ginanap sa South Garda Karting sa Lonato, Italy noong July 24.

Mula sa ika-25 pwesto sa qualifying race at sa kabila ng matinding init ng panahon habang kumakarera, nagawa ni Go na maungusan ang kanyang mga kalaban sa prestihiyosong Euro Open Kart racing competition.

“It’s always going to be more than 20-30 people within 2/10 of each other, which is so close and you can’t make one single mistake during the race. It’ll just compromise everything that you’ve worked hard for. So I felt great honestly,” dagdag ni Go.

Napatigil man sa pagkarera at pag-e-ensayo dahil sa pandemya ay hindi ito naging hadlang para maipamalas ni Go ang husay sa karting.

DESENZANO, ITALY

Limang taon gulang pa lang, nagsimula nang kumarera si Go at patuloy na lumahok sa iba’t ibang racing events sa labas ng bansa.

Disiplina bukod sa tapang at determinasyon ang bitbit ng karting sensation sa bawat laban at naniniwalang kayang-kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamagagaling na racers sa buong mundo.

“We know that we can do it. We just we have to push harder and harder and see what happens every race. What we just need to do is try to prove that we are actually as good as the Europeans, if not better,” sabi ni Go.

Payo ni Go sa aspring racers: “One simple little phrase: Never give up okay, ‘coz (in) my whole racing career, I’ve always tried my best to be on it every single time.”

Aminado si Go na mahaba pa ang tatahakin niya para maabot ang pangarap. Pero buo ang kumpyansa niya na makakaya niya ito sa tulong at suporta ng kanyang pamilya at mga taong naniniwala sa kanya.

“You need to focus on what you’re doing every single time to make sure that you get the best results,” sabi ni Go.

Desidido si Go na maging Formula 1 racer at maipwesto ang Pilipinas sa international racing scene.

“That’s my goal just to represent the country make sure that I get to the top, step in it, so that the Philippines will be number one. I just need to make sure that happens,” saad ni Go.

Higit pa sa medalya at tropeo ang pag-asa at inspirasyon na ibinibigay ni Go sa bansa na balang araw ay magtatagumpay at kikilalanin ang mga Pilipino sa mundo ng motor racing.

Photo credit: FIA / WSK / RGMMC Group/ James Geidel