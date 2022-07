Wagi ng 3 medalya sa kaniyang sinalihang sports si Police Staff Sgt. Maria Caress Arnejo (kaliwa) sa World Police and Fire Games, na idinaos kamakailan sa the Netherlands. Retrato mula kay Arnejo

Nanalo ng 3 medalya ang isang pulis mula Bohol sa World Police and Fire Games, na idinaos kamakailan sa the Netherlands.

Gold medal ang nasungkit ni Police Staff Sgt. Maria Caress Arnejo sa over 60 kilogram 30+ category ng karate.

Nakakuha naman siya ng silver medal sa 10,000-meter run women's master 30+ category, at bronze sa karate kata kyu bet 18+ category.

Ayon kay Arnejo, atleta siya noong kolehiyo bago pumasok sa pagpupulis.

"Hindi ko inasahan na magagamit ko pa rin ang pagiging atleta sa serbisyo. An athlete is always an athlete," ani Arnejo, na nakadestino sa Bohol Provincial Police Office.

Halos 10,000 atleta na kabilang sa uniformed services — gaya ng mga pulis, bombero at corrections officer — mula 70 bansa ang sumali sa 1 linggong World Police and Fire Games.

— Ulat ni Annie Perez

