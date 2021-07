Hidilyn Diaz homecoming, simple pero umaapaw sa suporta

Pagdating ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa Pilipinas nitong hapon ng Miyerkoles, 28 Hulyo 2021. Mainit na sinalubong si Diaz ng Philippine Air Force, kung saan may ranggo siyang Staff Sgt. Twitter: Philippine Sports Commission

MAYNILA - Naging payak ang pagsalubong sa kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Hidilyn Diaz ngayong Miyerkoles matapos ang kaniyang makasaysayang Olympic run.

Mag-a-alas-6 ng hapon nang lumapag ang Philippine Airlines Flight PR 427 ni Diaz mula Tokyo, Japan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umuwi si Diaz sa Pilipinas matapos ang isang taon matapos mag-ensayo sa ibang bansa.

Sa paliparan sa Tokyo, hindi maitago ng weightlifter ang pagkasabik niya sa pag-uwi sa bansa.

"Hi everyone! After more than a year uwi na ako sa Pilipinas. Excited na ako makita ang family ko at excited na ako ipakita sa inyo ang medalyang napanalunan ko noong isang araw at ipakita na kaya natin, ng mga Pilipino. Miss na miss ko na ang Pilipinas. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. So I'm really proud to represent Philippines," ani Diaz.

Sa eroplano pa lang ay binigyan na rin siya ng cake na may "congratulations."

Kasama ni Diaz na umuwi ang Pinay skateboarder na si Margielyn Didal. Kasama rin sa biyahe ang kaniyang head coach na si Gao Kaiwan, strength and conditioning coach Julius Naranjo, nutritionist Jeaneth Aro at sports psychologist na si Karen Trinidad.

Tahimik ang pag-uwi sa bansa ng weightlifting superstar, na nanguna sa 55 kilogram weight class noong Lunes.

Bandang alas-6 din ng gabi dumating sa hotel sa Pasay City ang van na sinakyan ni Diaz, kung saan sinalubong siya sa loob ng mga tauhan ng Philippine Air Force at Philippine Navy na may dalang watawat ng Pilipinas.

Bakas sa mukha ni Diaz ang saya at pagkasabik na makabalik sa bansa.

Ipinakita din ni Diaz ang pinakaunang gintong medalya ng bansa sa Olympics.

May dala-dala pang tarpaulin ang mga sundalo na may nakasulat na "Congratulations Sgt. Hidilyn Diaz."

Dumating din ang banda ng Philippine Air Force at nagbigay pa ng mensahe para kay Hidilyn ang kaniyang mga tagahanga.

"Proud po kami sa naiambag ni Ma’am Hidilyn, kasi kasama namin sa serbisyo si Ma'am. Lahat po ng uniformed personnel, proud po sa kanya," ayon sa isang tagahanga.

Mensahe pa ng isa pang tagahanga: "Congratulations po, Ms.Hidilyn Diaz, isa po kayong alamat po."

Sa hotel sa Pasay magka-quarantine sina Diaz at ang kaniyang mga coaching staff.

Hindi bababa sa P35 milyon ang makukuha na incentive ni Diaz mula sa pamahalaan at sa iba't ibang negosyante at politiko.

May naghihintay din sa kaniyang house and lot sa Tagaytay City at residential condominium sa Eastwood.

May makukuha rin siyang lifetime free flights at travel, at lifetime supply ng gasolina mula sa ilang pribadong kompanya.

-- May mga ulat nina Jacque Manabat at Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News