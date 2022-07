MANILA -- Pinatunayan ng ilang pro player ng Mobile Legends: Bang Bang na kaya nilang dalhin ang kanilang talas sa Land of Dawn sa silid-aralan.

Nitong mga nagdaang araw, ibinahagi ng ilang MPL - Philippines teams na nagtapos nang may honors ang kanilang mga manlalaro, kabilang na ang ilang starting player.

Nagtapos nang may honors ang jungler ng Omega Esports na si Dean Christian "Raizen" Sumagui. Matatandaan na noong nakaraang buwan ay lumahok si Raizen sa Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup sa Kuala Lumpur, Malaysia.

"Alam naming hindi madali mag-focus between dalawang importanteng bagay sa buhay pero kay Raizen, ang pagsabayin ang pag-compete sa the highest tier ng professional gaming at pag-graduate ng high school with honors ay napakasimpleng task," anang Omega sa kanilang pahayag.

Kasama rin sa listahan ang Blacklist International jungler na si Kent Xavier "Kevier" Lopez, na nagtapos nang may honors sa Caloocan City Science High School.

"On to the next life achievement," ani Kevier sa kaniyang Facebook post nitong Huwebes.

"Hats off to our Kevier!" anang Blacklist, na shinare ang post ni Kevier.

Una na ring inanunsiyo ng Bren Esports na nagtapos din nang may honors sina M2 world champion David "Flap" Canon, Jomari "Jowm" Pingol, at si Marco Stephen "SUPER MARCO" Requitano.

Ayon sa Bren Esports, nagtapos si Jowm nang may pinakamataas na grado sa kaniyang klase.