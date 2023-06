Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Nagpakitang gilas ang mga atletang Pinoy sa 12th ASEAN Para Games sa Cambodia. Ikinagalak nilang makasama ang mga kapwa atleta at itinuring ding magandang karanasan ang kumpetisyon.

Pare-pareho mang medalya ang inaasam, nangibabaw pa rin ang diwa ng pakakaibigan sa lahat ng mga atleta. Kahit sa gitna ng laro nakitang nagtutulungan ang mga manlalaro kahit magkalaban ang kanilang koponan. Nakuha ng wheelchair basketball 3 by 3 team ng Pilipinas ang silver medal. Bigo man sa gold, masaya pa rin ang team ng Pilipinas na nakapasok sa finals.

“’Yung Thailand kasi is defending gold, silver. (We tried) talaga na masungkit o makuha sa kanila ang gold ngayon pero kinapos lang kami ngayon sa 3x3,” sabi ni Philippine Wheelchair Basketball Player Kenneth Christopher Tapia.

Maganda rin ang ipinakitang suporta ng iba-ibang lahi sa koponan ng Pilipinas. Napa-awit pa ang isang Thai supporter ng OPM hit na ‘Pinoy Ako.’

Bigo man ang Team Pilipinas sa cerebral palsy football, masaya ang mga manlalaro sa kanilang naging karanasan sa torneo.

Ayon naman sa mga tauhan ng Team Thailand, malaki ang potensyal ng mga manlalarong Pinoy. Inimbitahan na ang koponan sa isang tournament sa susunod na taon. Masaya si PH Paralympic Committee President Michael Barredo sa ipinapakitang galing ng mga Pinoy para athlete.

“So far we are on track. The last of the games last year sa Indonesia, we had a total of 28 gold medals. We are on track to at least match, if not better the performance in Indonesia last year,” ani Barredo.

Thailand ang susunod na host country sa 2026.

