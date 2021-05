Mobile Legends: Pagkamit ng MPL7 title ‘redemption’ para sa VeeWise duo ng Blacklist

VeeWise duo. Courtesy: MPL - Philippines

MAYNILA - Sina Johnmar “OhMyV33nus” Villaluna at Danerie James “Wise” Del Rosario - o mas kilala bilang VeeWise - ang isa pinakamatinik na tandem sa Mobile Legends scene ng bansa.

Bago ang kanilang championship run noong Season 7 kasama ang Blacklist International, may mga pagsubok silang pinagdaanan.

Parte rito ang pag-release sa kanila mula sa koponang Onic PH matapos ang Season 6, nang mag-4th place sila. Para sa dalawa, maituturing nilang "redemption" ang kanilang championship run.

Para kay OhMyV33nus, na agad isinalang bilang captain ng Blacklist International sa kaniyang pagpasok sa koponan, naging kampante siya na makukuha nila ang korona ngayong season.

"For me parang ordinary lang, kasi all this time naniniwala ako sa sarili ko na kayang-kaya ko mag-champion. Even yung fall down ko alam ko sa sarili ko na hindi ako problema, which is I think iyon ang napatunayan ko nitong Season 7," ani OhMyV33nus sa isang post-match press conference.

Nasungkit ng Blacklist International ang titulo sa Season 7 ng MPL matapos talunin ang Execration sa iskor na 4-3. Malaki ang naging parte nina VeeWise sa kanilang mga signature play, partikular na kung gamitin nila ang support na si Estes at ang marksman na si Granger.

Sa Estes din ni OhMyV33nus sumasandigan ang koponan kapag ginagawa nila ang kanilang "UBE (Ultimate Bonding Experience) Strategy" para mapanalunan ang mga team fight.

Aminado naman si Wise na nalugmok siya sa kaniyang paglipat ng koponan. Pero ang nagpalakas sa kaniya ang pagbibigay sa kaniya ng tiwala ng mga naging kakampi niya ngayong season.

“Na-down talaga ako sa Season 6 MPL-6 kasi alam ko na sobrang hindi ko … Ayun from week 1 hanggang playoffs tapos champion, naniwala ‘yung kakampi ko sa akin. Parang kapatid ko [sila]. Kaya ayun. Naniwala ako sa sarili ko,” ani Wise.

Kabilang ang umano’y limitado nilang hero pool sa pinupuna ng mga kritiko sa komunidad nang pumasok sila sa Blacklist International.

Hindi umano nagpatinag sina OhMyV33nus dito, maging si Wise na pumili nitong Season 7 ng Aldous na hindi karaniwang nagagamit ng mga ibang koponan sa professional league sa ngayon. Matatandaang karaniwang gumagamit ng Granger si Wise.

Pero para kay head coach Bon “Bon Chan” Ricaplaza, naging patunay ang Season 7 na hindi naging hadlang ang hero pool ng VeeWise.

“Season 6 basehan nila sa support 'yung magaling mag-Selena, mag-Natalia which is saan? Ginamit ba namin? Narating namin yung championship nang hindi nagagamit yung isa sa mga iyon. Yung pinag-aagawang Lancelot, nasaan?” ani Bon Chan.

Plano ng Blacklist International na maghanda para sa Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asian Cup na magaganap sa unang linggo ng Hunyo.