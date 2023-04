MAYNILA - Kasalukuyang naghahanap ang national team na Sibol ng mga Mobile Legends players para sa ASEAN Para Games na gaganapin sa Phnom Penh, Cambodia.

Ayon kay national team head coach Francis "Duckeyyy" Glindro, kailangan isa sa mga sumusunod ang mga contestant:

1. Wheelchair user

2. May walking disability

3. Amputee with assistive devices

Kailangang edad 16 hanggang 28 naman ang mga kalahok, at may 2000 hanggang 3000 mythic points mula nakaraaang season.

Dapat din aniyang "team player" at "critical thinker" ang manlalaro, at may passport na valid nang isang taon.

Kung nais mag-apply maaaring tingnan ang form na ito.

Sa unang pagkaataon, magkakaroon ng esports title sa Para Games na gaganapin mula Hunyo 3 hanggang Hunyo 9 sa Phnom Penh, Cambodia.