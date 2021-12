MULTIMEDIA

Omicron variant, mataas daw ang risk of reinfection sa COVID-19

Patuloy na pinag-aaralan ng WHO ang bagong COVID-19 variant na Omicron. Inaalam pa kung mas nakahahawa ito at kung ano ang epekto nito sa mga ginagamit ngayon na bakuna. May ilang eksperto naman sa South Africa na naniniwalang mataas ang tsansa na magkasakit ulit ang mga dati nang gumaling sa COVID-19 kapag tinamaan sila ng Omicron variant.

