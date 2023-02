MULTIMEDIA

Magnitude 7.8 na lindol, tumama sa Turkey at Syria

ABS-CBN News

Umabot na sa mahigit 4,600 ang nasawi sa malalakas na lindol sa Turkey at Syria. Naitala sa magnitude 7.8 ang pinakamalakas na pagyanig, na nagsimula noong February 6. Umaapela na rin ng tulong mula sa embahada at gobyerno ng Pilipinas ang mga Pinoy sa Turkey at Syria na naapektuhan ng mga paglindol.

