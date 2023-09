Phnom Penh Choral Ensemble magko-concert for a cause

PHNOM PENH, CAMBODIA - Magdaraos ng concert for a cause ang Phnom Penh Choral Ensemble o PPCE na "PPCE Sings Movies", ang nasabing choral group ay kinabibilangan ng mga Pilipino sa Phnom Penh.

Phnom Penh Choral Ensemble

Mapupunta ang lahat ng proceeds mula sa nasabing event na tinawag na “A Charity Concert to Make a Child's Wish Come True” sa dalawang organisasyong tumutulong sa mga kabataan sa Cambodia, ang Sok Sabay Association at Unity for Children's Education Organization.

Idaraos ang charity concert sa Linggo, September 17, 2023, 4:30pm sa Regency Ballroom ng Hyatt Regency Phnom Penh.

Ayon pa sa PPCE, tampok sa kanilang concert ang dalawang dekada ng mga musika mula sa mga patok na pelikula mula 2000 hanggang 2020s, kasama na ang soundtracks sa mga popular na pelikula tulad ng mga awiting mula sa musical film na 'The Greatest Showman', kabilang din ang sa aawitin ng grupo ang Paraiso ng dating Filipino singing group na Smokey Mountain.

Phnom Penh Choral Ensemble



Para sa mga interesadong makilahok sa concert, maaaring makiapg-ugnayan sa mga sumusunod: www.facebook.com/ppchoralensemble / ppchoralensemble@gmail.com / 092944415 (Miss Love) / 098909833 (Hannah Lyn) and 017496700 (Ronald).

Ang PPCE ay itinaguyod noong 2016 bilang isa ng community choir na kinabibilangang ng iba-ibang professionals mula sa iba-ibang sektor at industriya sa Cambodia kabilang na ang mga Pilipino.