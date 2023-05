Watch more News on iWantTFC

JAPAN - Naglunsad ng libro ang Filipino Migrant Center o FMC sa Japan kung saan nakapaloob ang mga kwento ng buhay ng mga OFW.

Higit dalawang dekada nang tumutulong sa mga Pinoy na walang visa sa Japan ang FMC. At sa mga pahina ng librong inilunsad kamakailan inilahad ang ilang kwento ng pagtulong at pagbibigay inspirasyon ng center.

“Ang layunin po ng librong ito ay upang maipakita natin ang naging aktibidades at saka mga naging kilos ng mga Filipino Migrants Center,” sabi ni FMC Vice-Director/Editor-in-Chief Nestor Puno.

“Naglalaman ng klase ng pamumuhay dito sa Japan na at least malalaman natin kung ano ang mga batas ng Hapon, kung ano ang mga naitulong nila para ‘yung ating mga kultura magpalitan,” dagdag ni FMC volunteer na si Jack Jacobe.

Lumabas sa pananaliksik ni Professor Sachi Takahata ng University of Shizuoka na karamihan sa mga Filipino sa Japan ay nasa Aichi Prefecture, edad kwarenta at mas marami rin ang mga Pinay.

Marami ring Pinoy ang nagtatrabaho sa Japanese car company lalo't sa Nagoya nakapuwesto ang general headquarters ng mga ito.

“For 22 years ito po isang...naging kaagapay ng ating mga kababayang Filipino dito sa Nagoya or around Japan ngayon kaya natin binuo ang libro na ito para ating sariwain, ating i-assess ano yung naging...ganansiya natin or ano ‘yung natutunan natin na halaw sa ating experience sa pagtulong sa loob ng 22 taon,” pahayag ni FMC Vice-Director Virgie Ishihara.

“Para sa akin ang isang malaking tulong talaga ng FMC ay para sa mga Pilipinong...nangangailangan ng tulong dito. Tapos ako rin, ako'y tumutulong din ako sa translation...Japanese, Tagalog and English...,” sabi ng Pinoy na si Dion Oba.

Nagbigay aliw naman sa mga dumalo sa book launching ang pagtatanghal ng ilang Pinoy.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.