Pulis, patay matapos mabaril ng kapwa-pulis

ABS-CBN News

Patay ang isang pulis matapos aksidenteng mabaril ng kaniyang kabaro sa Laguna. Naglilinis noon ng kanilang mga baril at gamit ang mga miyembro ng SWAT o special weapons and tactics team nang pumutok ang isang baril at napuruhan ang biktima.

