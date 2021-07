MULTIMEDIA

Mga bata na 5 taon at pataas, puwede na lumabas sa MGCQ at GCQ areas

ABS-CBN News

Niluwagan na ng IATF ang stay-at-home restriction para sa mga batang edad 5 pataas sa mga MGCQ at GCQ areas.

Sa bagong direktiba ng IATF, maaari nang lumabas at magpunta sa outdoor areas gaya ng parks at playgrounds ang mga batang edad 5 pataas.

