Kopya ng sulat-kamay ni Rizal tampok exhibit sa Nat'l Library

Sa pagdiriwang ng ika-162 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, makikita ngayon sa National Library of the Philippines ang facsimile o kopya ng kanyang mga nobelang "Noli Me Tangere" (1887) at "El Filibusterismo" (1891). Replika na ito ng orihinal na sulat-kamay ng Pambansang Bayani.

Iniimbitahan ng National Library of the Philippines ang mga kabataan na bisitahin ang exhibit upang mamulat pa sila sa ating kasaysayan.

