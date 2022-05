MULTIMEDIA

Mga pets, puwede na sumakay sa MRT-3

ABS-CBN News

Simula ngayong weekend, pinapayagan nang sumakay sa mga tren ng MRT-3 ang mga domesticated animals gaya ng aso at pusa. May mga kailangan lang na requirements gaya ng pagsusuot ng diapers sa mga pets at paggamit ng pet carrier.

