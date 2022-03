MULTIMEDIA

Deltacron variant?

ABS-CBN News

Nagbabala ang WHO na hindi pa dapat magpakampante ang gobyerno at publiko lalo't posible pa ring magkaroon ng panibagong surge ng COVID-19. Isang variant naman ang natuklasan sa Amerika at Europe na may pinaghalong genes umano ng delta at omicron variant.

