Malaking baha ang bumungad sa mga residente ng bayan ng Magdiwang sa Sibuyan Island, Romblon sa bisperas ng Bagong Taon.

Ayon kay Magdiwang MDRRMO Head Roland Paniagua, rumagasa ang baha kaninang ala-una ng madaling araw sa Barangay Dulangan, Tampayan, Barangay Jao-asan, Barangay Agutay, Barangay Ambulong at Barangay Ipil.

Residents helped to repair the distribution pipe of Malamig Water System that was damaged by the flood in Brgy. Dulangan, Magdiwang, Romblon 📷: Magdiwang MDRRMO pic.twitter.com/j0XSvi7bgc