4 pang kaso ng fireworks-related injury naitala sa bisperas ng Bagong Taon

Nagsindi ng paputok ang mga residente ng Titay, Zamboanga Sibugay para salubungin ang 2018.



MAYNILA - Apat pang kaso ng fireworks-related injury ang naitala sa huling ulat ng Department of Health (DOH) ngayong Biyernes ng hapon,.

Umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nabiktima ng mga paputok, ayon sa DOH. Mas mataas ito ng 76 porsyento sa 17 kasong naitala noong 2020 ngunit 66 porsyentong mas mababa sa five-year average na 89 kaso, dagdag nito.

Ang mga natamaang bahagi ng katawan ay ang kamay (13), ulo (9), mata (8), leeg (5), at dibdib (4), ayon sa ahensiya. Walang naiulat na kaso ng fireworks ingestion at kaso ng stray bullet injury, dagdag nito.

Hinikayat ng DOH ang publiko na sumali na lamang sa community fireworks displays at huwag kalimutan ang safety guidelines.

“Hindi maganda ang nagpapaputok. Walang ligtas na paputok. Lahat yan peligroso. Let us avoid using these. They’re of no good use to anyone,” ani Health Secretary Francisco Duque.

