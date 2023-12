Lalaki patay sa pamamaril sa Malabon

MAYNILA — Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng dalawang suspek sa Barangay Potrero, Malabon.



Nagkaroon ng alitan ang biktima at dalawang suspek nitong gabi ng Lunes, sabi ni PCol. Jay Baybayan, hepe ng Malabon police.



Pagkatapos ng alitan ay naglalakad sa Industrial Road ang lalaki nang malapitan siyang barilin gamit ng shotgun ng dalawang suspek.



Dead on the spot ang biktima na napag-alamang kalalaya lang sa kulungan noong Setyembre.



Nakuha rin sa gamit ng biktima ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu, balisong at isang baril.



Ayon sa pulisya, posibleng katransaksiyon ng biktima ang dalawang suspek nang mangyari ang krimen.



Kilala na rin ng mga pulis ang dalawang suspek at tinutugis na ang mga ito.