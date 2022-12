Nakisilong sa Capul Island ang barkong LCT LEGACY 1 dahil sa malakas na alon. Courtesy MDRRMO Capul, Northern Samar

Nakikisilong ngayon sa Capul Island sa Northern Samar ang isang barko kung saan sakay ang 25 na mga crew matapos na maabutan ng masamang panahon.

Alas 9:30 ng umaga nitong Sabado ng dumaung ang barkong LCT LEGACY 1 sa isla.

Ayon sa impormasyon mula sa MDRRMO Capul at Coast Guard Northern Samar galing Northern Samar ang barko at papuntang Lipata Point sa Quezon province. Pero nagkaroon ng steering casualty o nasiraan ng timon ang barko habang naglalayag at dahil sa malalaking alon ng dagat kaya napilitan ang kapitan ng barko na hindi muna ituloy ang paglalayag.

Ligtas ang 25 na mga crew.

Sila ay humingi agad ng saklolo mula sa Philippine Navy at sa Philippine Coast Guard.

Tumulong din sa kanila ang mga residente ng Barangay Aguin kung saan sila ngayon nakikisilong.

Ayon pa sa MDRRMO apektado ng shear line ang Capul, Northern Samar na nagdadala ng mga pag-ulan at maalon na karagatan.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan