Kuha ng MDRRMO Palapag

Nailigtas ang ilang mangingisda matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa laot sa Palapag, Northern Samar nitong Biyernes.

Ayon sa Palapag MDRRMO, ang unang bangkang lumubog ay may sakay na dalawang mangingisda na residente ng Barangay Mapno at ang isa namang bangka ay may sakay rin na dalawang mangingisda mula Barangay Monbon.

Ang mga mangingisda ay pumalaot nitong Huwebes kung kailan maganda pa ang panahon.

Habang nasa karagatan, hinampas ang mga bangka ng malalaking alon. Agad nasaklolohan ng kapwa mangingisda para makabalik sa dalampasigan.

Mayroong 3 mangingisda pa mula sa Barangay Mapno sa nasabing bayan ang patuloy na minomonitor dahil hindi pa nakakabalik matapos na magpalaot umaga nitong Huwebes.

Umiiral pa rin ngayon ang gale warning sa karagatan sa Northern Samar at nakakaranas din ang probinsiya ng mga pag-ulan epekto ng low pressure area.—Ulat ni Ranulfo Docdocan