Kaanak ng mga Gregorio, 'di tanggap ang pagsisisi ni Nuezca

TARLAC - Hindi tanggap ng mga kamag-anak nina Sonia at Frank Anthony Gregorio ang pagsisisi ng pulis na pumatay sa mag-ina sa Paniqui, Tarlac noong Linggo na nag-ugat lamang sa alitan kaugnay sa pagpapaputok ng boga.

Ayon kay Rosario Gundran, panganay na kapatid ni Sonia, masyadong malalim ang sakit para matanggap nila ang pahayag na pagsisisi ni Police Staff Sergeant Jonel Nuezca, na kapitbahay ng pamilya Gregorio.

"Taon-taon, ipapapaala ko sa cellphone na noong araw na 'yon, ganoon ang ginawa niya. Ipapakita ko ang video sa lahat na makikita ng mundo," ani Gundran.

"Kung nagsisisisi siya, well and good. Ginagawa na niya," dagdag niya.

Nakuhanan ng video, na kumalat sa social media, ang pamamaril ni Nuezca sa mag-ina.

Ayon kay Gundran, nakatakda sana silang magsagawa ng reunion ngayong holiday season, pero nauwi pa ito sa burol.

"Ang reunion namin, patay ang kapatid ko," dagdag niya.

Pumunta rin sa burol ang mga dating guro ni Frank Anthony, na nanawagan ng hustisya sa nangyayaring pamamaslang.

LOOK: Neighbors, relatives and friends continue to express sympathies to the Gregorio family after the murder of Sonia and Frank Anthony. pic.twitter.com/KaW6XjuFwh