Metro Manila mayors nagkasundo: Bawal ang firecrackers sa NCR sa holidays

MAYNILA – Nagdesisyon na ang mga alkalde ng Metro Manila cities na ipagbawal ang pagpapaputok ng mga firecrackers, pati pagbebenta nito sa holiday season sa gitna ng pandemya, sabi nitong Lunes ng National Capital Region Police Office (NCRPO).

"All Metro Manila mayors unanimously agreed (on) the total ban po of firecrackers sa buong Kamaynilaan. Any kind of firecrackers ay bawal na pong gamitin, ibenta rito po sa loob ng Metro Manila," ani NCRPO director Brig. Gen. Vicente Danao.

Noong nakaraang linggo pa raw ito napagdesisyunan at maaari nang ipatupad ano mang oras.

Lusot naman ang fireworks display, basta't nasa itinalagang lugar ng lokal na pamahalaan.

Maaalalang nauna nang sinabi ng Palasyo na maghanap na lang muna ng ibang pagkakakitaan ang mga gumagawa ng paputok dahil posible itong ipagbawal ni Pangulong Rodrigo Duterte.

