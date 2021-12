Banta ng Omicron variant minamaliit ng ilan: Galvez

NTF COVID-19 chief implementer at vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. Richard Madelo, Presidential Photo/File

MAYNILA — Hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic kahit name-maintain na ng Pilipinas ang mababang bilang ng mga kaso, paalala ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. nitong Lunes.

Ito ang paalala ng National Task Force against COVID-19 sa publiko, sa gitna ng banta ng Omicron variant, na ayon kay Galvez ay tila minamaliit ng ilan dahil nakikitang mas mild kumpara sa Delta.

Giit ni Presidential Adviser on COVID-19 Response Sec. Vince Dizon, mas nakahahawa ang Omicron kumpara sa Delta, kaya posible pa ring lumobo agad ang mga kaso ng COVID sa bansa kung marami ang hindi magpapabakuna, at lalabag sa minimum health protocols.

“Mukhang ina-underestimate natin ang Omicron … the WHO is expecting na magkakaroon ng overwhelming na records natin sa cases and also sa hospitalization, mukhang mabe-break yun, tataas. Nakikita natin na ang Omicron, maybe medyo mild siya. Pero kung ‘yung mga tao hindi makapunta sa ospital dahil sa dami ng cases, there is a possibility na talagang tataas din ang deaths at hospitalizations at cases. Ma-o-overwhelm ang mga health services natin,” ani Galvez.

“We are not yet finished. Though our figures and cases are going down ... pero nakikita natin na with the advent na andito na ang Omicron, we need to prepare. Kailangan ‘yung disiplina, bakuna and our pandemic response should be scaled up.

“I-revisit natin ang ating immediate pandemic response. Dapat mag-prepare tayo. ‘Yung response natin in scale. I-double up natin,” bilin ni Galvez sa mga LGU.

"'Wag natin iisipin na porke mababa na ang kaso natin ngayon hindi mangayayari sa atin ‘yan. posibleng posible na mangyari din sa atin yan kung hindi tayo mag-iingat,” sabi naman ni Dizon.

“Ang COVID-19 nandito pa rin, hindi siya nawawala. Maswerte tayo dahil sa pagtutulungan nating lahat, nakita natin na napababa natin ‘yung kaso natin ngayon … pero hindi ibig saihin nu’n tapos na ang problema natin,” dagdag niya.

Sa kabila ng banta ng Omicron, pananatilihin muna ng gobyerno sa Alert Level 2 ang bansa hanggang katapusan ng buwan. Paulit-ulit nitong paalala sa publiko na magpabakuna laban sa COVID at patuloy na sumunod sa minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at physical distancing.

Nanawagan din si Galvez sa mga LGU na bisitahin ang mga paghahanda para sa Omicron, tulad ng bilang ng quarantine at treatment facilities.

“Ang alert level is based on our epidemiological recommendation. 'Pag mataas ang cases at critical care, saka tayo magtataas ng alert level. Sa ngayon bumababa. Na-maintain natin yung mababang positivity … sa ngayon we will just maintain ‘yung alert level but we will massively accelerate ‘yung vaccination. At the same time, will revisit yung ating preparations in terms of treament and quarantine facilities, hospital treatments and different responses ng LGUs,” aniya.

BAGYONG ODETTE

Hindi muna itutulak ng National Task Force against COVID-19 ang mga lokal na pamahalaang sinalanta ng bagyong Odette na ipagpatuloy agad ang pagbabakuna laban sa COVID.

Ayon kina Galvez at Dizon, ang prayoridad sa ngayon ay relief at rehabilitation efforts. Pero naghahanda rin ng vaccination teams ang NTF sakaling pwede nang magbakuna sa evacuation centers, lalo na para sa mga naka-schedule nang bakunahan ng ikalawang dose.

“Sa areas ng Region 8, Region 7, Caraga, at iba pang parte ng Region 4B tulad ng Palawan, temporarily hindi muna natin sila pine-pressure na magbakuna dahil talagang napakabigat ng sinapit nila nitong nakaraang mga araw kaya bibigyan natin sila ng pagkakataong maka-recover,” ani Dizon.

“Pero nagmo-mobilize din tayo ng teams para sa areas na kaya na pwede rin silang magbakuna sa evacuation centers. Pero prioritize muna natin ‘yung relief, response at rehabilitation,” dagdag niya.

“Ang guidance po namin is priority po ang response, calamity response ... pinaka-importante na unahin natin ang saving the lives, response at rehabilitation. Considering na may sizeable areas pa na wala pang kuryente hanggang ngayon and it will take time for them to restore,” ani Galvez.

Ngayong Lunes dapat magsisimula ang tatlong araw na National COVID Vaccination Drive Part 2 sa Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at Mindanao na naudlot noong nakaraang Miyerkoles dahil sa Bagyong Odette.

Ayon kay Dizon, kakausapin muna nila ang mga LGU bago magtakda ng panibagong petsa para sa malawakang pagbabakuna.

“Wala pa kaming inaannounce na dates. We’re not going to pressure them muna. We want them to focus on the relief. We will communicate with them in the next couple of days and we will see when,” ani Dizon.

“Once these families have been relocated to safe places like evacuation centers and they are ready to be vaccinated, we will push through with the vaccination even if they are in evacuation sites. Kailangan natin gawin ito kasi dikit-dikit sila sa evacuation center, so we are going to push for that,” ani Health Assistant Secretary Maria Francia Laxamana.

'COMPROMISED' NA BAKUNA

Nasa 600 doses naman ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ang naiulat na “compromised” sa Region 6 matapos maapektuhan ng Bagyong Odette ang kuryente sa rehiyon.

Ayon kay Galvez inaalam pa kung sira na at hindi na pwedeng magamit ang naturang mga bakuna. Patuloy ang pagkalap ng NTF ng impormasyon kung may nasirang COVID vaccines sa ibang rehiyon.

Pero ani Galvez, bago pa tumama ang bagyo, inabisuhan na ang implementing units na itago ang mga bakuna sa mga lugar na hindi dadaanan nito.

“Most likely ‘yung interruption ng kuryente. Kasi once na-interrupt ang cold storage, ang cold management system is compromised,” aniya.

Apela naman ng NTF sa Department of Energy, unahin nang ibalik ang kuryente sa mga lugar na may cold storage facilities ng COVID vaccines.

Nag-aalala si Galvez na habang tumatagal ang kawalan ng kuryente sa mga lugar na ito, tumataas ang posibilidad na dumami ang masirang bakuna.

“We are still worried, kasi sa ngayon marami pang areas na walang electricity. Basically we are looking at the possibility na ‘yung fuel nagdi-dwindle na rin ang source. Kaya we are very apprehensive na magkakaroon ng major wastage," ani Galvez.S

Saa higit 184 milyong COVID vaccine dose na dumating sa bansa, nasa 101 milyon pa lang ang naiturok na.

COVID VACCINATION TARGET

Aminado si Galvez na bumagal ang pagbabakuna laban sa COVID sa bansa dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette kaya isang malaking hamon ang pag-abot sa target ng gobyernong makumpleto ang bakuna ng 54 milyong Pilipino sa katapusan ng taon.

Sa pinaka-huling datos, nasa 43.5 milyong inidibidwal pa lang ang fully vaccinated sa bansa, habang higit 56.2 million ang may unang dose.

Nitong National COVID Vaccination Days Part 2, nasa 2.5 milyong indibidwal pa lang ang nabakunahan sa loob ng 3 araw, mula sa target na 7 milyon.

Ayon kay Galvez, higit kalahati kasi ng rehiyon sa bansa ay naantala ang paglahok sa malawakang pagbabakuna dahil sa bagyo.

“We need to understand na ‘yung ating LGUs drained ang resoures, wala silang tulog. We really expect na talagang bababa, magkakaroon ng drawback or setback ang ating output,” aniya.

“But we are still pushing for it."

SHORTER GAP FOR BOOSTER

Inaasahan ng NTF na maaaprubahan ng Food and Drug Administration sa loob ng linggong ito ang panukalaang paikliin ang pagitan ng pangalawang COVID vaccine dose at booster shot sa hindi bababa sa tatlong buwan mula sa kasalukuyang anim na buwan.

“The Vaccine Expert Panel will deliberate on that and they should come up with hopefully a favorable recommendation on that by today or tomorrow at the latest,” ani Dizon.

“If we get the recommendation today or tomorrow, the FDA has committed to act on it quickly. Within one day din makukuha na natin ‘yung revision ng EUA. If that happens on Wednesday, we can start as early as Thursday,” dagdag niya.

Nakikipag-usap naman ang gobyerno sa Pfizer para makapagdeliver ng 15 million COVID vaccine doses na para sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang sa bansa sa unang quarter ng susunod na taon.

“The only challenge we have right now is we cannot use any of our current inventory. Because the formulation of that vaccine is different,” ani Galvez.

