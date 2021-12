8 Pinoy biktima ng human trafficking sa Syria, natulungang makauwi ng DFA

DAMASCUS - Walong overseas Filipinos na biktima ng human trafficking at illegal recruitment sa Syria ang nakauwi na Pilipinas noong December 7, 2021 sa tulong ng Department of Foreign Affairs-OUMWA.

Dating kinupkop ng embassy shelter ang walong Pilipino at dahil sa kanilang repatriation muling nabakante ang nasabing shelter.

Nagpapasalamat ang repatriates sa pagsisikap ng DFA at Philippine Embassy na sila ay masaklolohan at makauwi ng Pilipinas. Kuwento ng Pinoy repatriates, biktima sila ng karahasan ng kanilang mga amo sa Syria.

Si Charg√© d’affaires Vida Soraya Verzosa kasama ang mga kawani ng Philippine Embassy sa Damascus at ang walong (8) biktima ng Trafficking in Persons (TIP) sa Damascus International Airport (Photo courtesy of PE Damascus)

Tutulungan sila ng Philippine Embassy sa Damascus na habulin at kasuhan ang kanilang mga illegal na recruiter sa Pilipinas, Malaysia, Dubai at maging sa Syria sa tulong ng Philippine Overseas and Employment Administration, Inter-Agency Council Against Trafficking at Blas Ople Policy Center.

Paalala ng POEA, umiiral pa rin ang deployment ban sa Syria, nakakapasok ang ilang Pilipino roon dahil sa pambibiktima ng human traffickers gamit ang “third-country” recruitment at tourist visas.

Source: DFA website