Delivery boy huli sa umano'y pagpupuslit ng droga sa Davao City jail

DAVAO CITY -- Arestado ang isang food deliverer sa umano'y pagtatangkang pagpuslit ng droga sa loob ng Davao City Jail nitong Huwebes.

Nahuli ang suspek dakong 2:30 ng hapon sa Gate 1 habang sumasalialim sa isang inspekyon.

Nakatakda siyang bumisita at magdala ng gamot sa kaniyang tiyuhin na nakakulong, pero napansin ng jail guards na tampered na ang mga gamot na dala ng suspek.

May mga nakadikit na scotch tape, kaya tiningnan nila ang isa nito at nakitang may laman itong hinihinalang shabu.

Agad nilang isinuplong ang suspek sa Talomo Police Station.

Pagdating ng mga pulis ay narekober pa ang 17 sachets ng mga illegal na droga na isinilid sa lehitimong gamot.

Nagkakahalaga ng P27,000 ang narekober na ilegal na droga.

Haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek.

