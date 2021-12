Watch more on iWantTFC

Nakalabas na ng Philippine area of responsibility ang bagyong Odette.

Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 55 kilometers hilagang-silangan ng Pag-Asa Island, Kalayaan, Palawan. Maaasahan ang malalakas na hangin at ulan sa Kalayaan Islands.

Patuloy na kumikilos pa-kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour ang Odette.



Nakaka-apekto naman ang shearlines o ang tail end of a frontal system sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol region, Aurora, at Quezon, kung saan maaasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.