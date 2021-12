Malakas na ulan dala ng bagyong 'Odette', humupa na sa Surigao City

Watch more on iWantTFC

Humupa na ang malakas na ulan at hangin dala ng bagyong Odette sa Surigao City.

Sa kabila nito, nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyo sa siyudad, na apat na oras na binayo ng malakas na ulan hangin.

Sa kasalukuyan, balot ng dilim ang Surigao City dahil bagsak ang suplay ng kuryente, maraming mga poste ang natumba, nagkalat sa kalsada ang kawad ng kuryente, nagliparan ang mga yero, ang mga bubong, kahoy at ibang mga debris mula sa mga mga bahay at mga gusali. Napakaraming mga gusali ang nawasak ng bagyo, walang madaanang kalsada sapagkat nakatumba ang mga poste ng kuryente at mga punong kahoy.

May mga umiikot na pulis, sundalo at Coast Guard sa siyudad para magsagawa ng paunang assessment.

Sa kasagsagan ng malakas na pagbayo ng super typhoon Odette, maraming mga residente ang nagkubli sa mga hotel ngunit isa sa mga hotel, ang Tavern Hotel, ay napinsala rin. Bumagsak ang mga kisame nito at pinasok ng tubig ang gusali.

Kasalukuyang kalmado na ang sitwasyon, umiikot na ang mga awtoridad upang i-check ang sitwasyon pero may report na maraming mga bahay ang nasira dito.

Wala pang ulat kung may casualty at mga report ng mga building na nawasak.

- ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News