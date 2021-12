Ilang biyahe sa Batangas Port kanselado dahil sa Bagyong Odette

Nagkansela na ng biyahe ang pamunuan ng mga shipping line sa Batangas Port nitong Miyerkoles dahil sa banta ng Bagyong Odette.

Ayon kay Giselle Cayetano, assistant manager ng Passenger Terminal and RoRo Operations of Asian Terminals Inc. (ATI), hindi na muna tuloy ang mga biyahe papuntang Visayas at Mimaropa Region dahil sa nakataas na gale warning sa mga nabanggit na lugar.

Ani Cayetano, wala na ring biyahe ang mga barkong papunta sa Odiongan, Romblon at Caticlan, Aklan ngayong Miyerkoles.

Hindi na rin bumiyahe ang barkong papunta ng Cebu alas-3 ng hapon.

Wala namang naitalang stranded na pasahero sa pantalan dahil agad umano silang naabisuhan.

— Ulat ni Andrew Bernardo

