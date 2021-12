Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Patuloy na naghahanda ang ilang sa mga lugar sa Visayas at Mindanao sa posibleng epekto na dala ng paparating na bagyong Odette.

Sa Eastern Samar, nakararanas na ngayon ng light to moderate rains, ayon kay Ma. Josefina Titong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO).

Sabi ni Titong, nakaantabay rin sila sa mga weather updates at advisories ng PAGASA na kanilang ibababa naman sa mga lokal na pamahalaan.

Nagsagawa na rin ang PDRRMO ng emergency council meeting nitong Martes upang mas paghandaan ang paparating na bagyo.

“Ang aming relief goods, rescue vehicles ay handa na po. Nag-conduct ng preemptive [evacuation] lalo na po 'yung mga flood prone areas natin at saka 'yung mga nasa coastal barangay,” sabi ni Titong.

May inilaan na ring bigas para sa lima hanggang anim na araw na supply ang National Food Authority at ang PDRRMO sa Northern Samar.

“May food packs din ang DSWD na umaabot ng 62,000 family food packs nakapreposition sa istratehikong lugar ng aming probinsiya,” sabi ni Rei Josiah Echano.

Nag-deploy na rin ang pulis, militar at Municipal Risk Reduction Offices ng 800 standby rescue teams.

“Ang DOH at provincial health office may standby na 300 nurses at 20 midwives,” sabi ni Echano.

Sa ngayon aniya ay wala pang inililikas na mga residente pero patuloy silang nagmo-monitor ng sitwasyon dahil kritikal para sa probinsiya at iba pang lalawigan ang Miyerkoles ng gabi hanggang Huwebes ng umaga.

“'Yung mga hazard prone areas na nasa baybayin na 20 out of 24 municipalities are coastal towns, ito po ang inihahanda namin for any eventuality sa preemptive evacuation."

Sa Surigao del Norte, nagsagawa na ng preemptive evacuation Martes pa ng hapon.

"Mamayang hapon mag-force na kami 'pag marami ang hindi pa mag-evacuate. Ngayon, pina-prioritize namin 'yung mga sick, elderly, children, physically challenged, and pregnant women," sabi naman ni Marilyn Pono, head ng PDRRMO ng lalawigan.

Nasa 20 munisipalidad sa probinsya ang posibleng maapektuhan ng bagyo.

"Ang mga barangay naghanda na rin pati ang Surigao del Norte province," sabi ni Pono.

Naglabas na rin ng executive order ang probinsya na suspendihin ang government at private work, ayon kay Pono.

Samantala, nagsagawa ng assessment ang Dinagat Island sa mga evacuation centers nito noon pang nakaraang Linggo.

Sinabi ni Ryle Elago ng PDRRMO ng Dinagat Island, naka-activate na rin ang lahat ng kanilang emergency operations center.

"Ngayon meron na kaming nasa evacuation area, preemptive evacuation lahat ng agencies sa kapitolyo naghahanda na," sabi niya.

Huling namataan ang bagyo Odette na may layong 735 kilometers east ng bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, taglay ang lakas ng hanging na 110 kilometers per hour at bugso na hanggang 135 kph.



Bukod sa Eastern at Northern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Island nakataas rin ang Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar:

Samar

Biliran

Leyte

Southern Leyte

Bohol

Northern and central portions of Cebu (Daanbantayan, Medellin, City of Bogo, San Remigio, Tabogon, Borbon, Sogod, Catmon, Carmen, Danao City, Compostela, Liloan, Tabuelan, Tuburan, Asturias, City of Carcar, Pinamungahan, San Fernando, Toledo City, City of Naga, Balamban, Minglanilla, Cebu City, City of Talisay, Consolacion, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Cordova) including Bantayan and Camotes Islands

Surigao del Sur

Agusan del Norte

Agusan del Sur,

Camiguin

Eastern portion of Misamis Oriental (Magsaysay, Gingoog City, Medina, Talisayan, Balingoan, Kinoguitan, Sugbongcogon, Salay, Jasaan, Balingasag, Lagonglong, Binuangan, Claveria, Villanueva, Tagoloan)

- TeleRadyo 15 Disyembre 2021