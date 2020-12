ALAMIN: Kailan dapat magtungo sa clinic o teleconsult habang 'new normal'

Nagsasagaw ng online medical consultations ang mga doktor sa Marikina City Health Office sa larawang ito noong Abril 6, 2020. Jire Carreon, ABS-CBN News

MAYNILA – Maraming ospital ang nag-aalok ng teleconsultation ngayong limitado ang transportasyon at may agam-agam ang ilan na mag-walk in habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Payo ni Cheridine Oro Jose ng Philippine Academy for Family Physicians, kung nakakaramdam ng ubo at sipon ay mas mainam na magpa-teleconsult na lang muna.

"Kung ang ating mga sintomas ay simple halimbawa ubo sipon lagnat meron tayo sa lahat ng ospital na teleconsultation o by appointment na walk-in," ani Jose.

Kasama sa tinitingnang sintomas ng COVID-19 ay ang ubo at lagnat.

Pero kung magwo-walk in, may ilang dapat tandaan, ayon kay Jose.

Una ay dapat naka-face mask at face shield pagpasok ng clinic.

Dapat ding mag-book ng appointment sa clinic dahil bawal nang pumila sa labas ng pasilidad.

Tiniyak naman ni Jose na hindi nagtataas ng singil ang mga clinic dahil sa online consultations.

