Isang coastal community sa Barangay San Juan, Surigao City, Surigao del Norte. Naghahanda na ang pamahalaang lungsod sa inaasahang pagtama ng Bagyong Odette sa kanilang lugar. ABS-CBN News

May mga hakbang nang inilatag ang ilang local government unit (LGU) para sa inaasahang pagtama ng Bagyong Odette ngayong linggong ito.

Sa Surigao del Norte, nagpatawag na ng pulong ang provincial disaster reduction and management council sa iba't ibang ahensiya ng gobyerno para mapaghandaan ang bagyo.

Ayon kay Surigao City Mayor Ernesto Matugas Jr., sisimulan sa umaga ng Miyerkoles ang puwersahang paglikas sa mga residente sa lungsod na nakatira sa tabing-dagat at mga landslide-prone area.

Tiniyak ng Surigao City LGU na handa ang mga paaralang magsisilbing evacuation centers, pero 50 porsiyento lang ang magiging kapasidad ng bawat classroom dahil kailangan pa ring sundin ang physical distancing.

May nakahanda na ring food packs sa bawat barangay.

Isinailalim naman sa "blue alert" status ang Tacloban City, kung saan magdamag nakaantabay ang city disaster office sa posibleng epekto ng bagyo.

Ang disaster office ang makikipag-ugnayan sa mga barangay kung kailangang magsagawa ng mga pre-emptive evacuation.

Ayon sa Tacloban LGU, ilalagay sa "red alert" status ang lungsod kung magla-landfall doon ang Bagyong Odette.

Nagsuspende naman ng klase sa ilang lugar sa Misamis Oriental at Davao de Oro ngayong Martes hanggang Miyerkoles dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng bagyo.

Sa huling update ng state weather bureau na PAGASA, maaaring itaas ang Signal No. 3 sa ilang bahagi ng bansa kapag pumasok na ang bagyo — na kasalukuyang may international name na "Rai" pero bibigyan ng lokal na pangalang "Odette" — sa Philippine area of responsibility.

Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Eastern Visayas o Caraga region sa hapon o gabi ng Huwebes, ayon sa PAGASA.

— May ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News