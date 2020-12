Pasig namimigay ng Pamaskong Handog sa mga residente

MAYNILA - Namimigay na ng Pamaskong Handog sa bawat pamilya ang lokal na pamahalaan ng Pasig City.

Bahay-bahay ang distribusyon nito at kailangang mayroong isang PasigPass QR code ang bawat pamilya at proof of identity, ayon sa Pasig City information office.

"Kung may tatlong pamilya sa isang bahay, tatlong PasigPass QR code (isa kada pamilya) ang kailangang ipa-scan, at tatlong Pamaskong Handog packs ang matatanggap," ayon sa Facebook post nito.

“Ang simpleng handog na ito ay taos-pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa sa mga program ng lokal na pamahalaan at sa ating patuloy na laban kontra COVID-19," ani Mayor Vico Sotto.

Araw-araw naglalabas ng schedule ng pamimigay, at nakahiwalay ang distribusyon sa mga condominium kung saan nakikipag-ugnayan ang pamaskong Handog Team, dagdag nito.

Noong Disyembre 5 nagsimula ang pamimigay ng Christmas packs na may kasamang grocery items

Maaaring pumunta sa barangay hall upang magparehistro at mag-print ng PasigPass QR code o bisitahin ang https://pasigpass.pasigcity.gov.ph/

