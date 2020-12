‘Santa Cops’ sinabayang rumonda ng COVID-19 mascots sa Calabarzon

Halos taon-taon nang gimmick ng pulisya ang tinaguriang “Santa Cops”, kung saan nagbibihis Santa Claus ang ilan sa kanila bilang pakikiisa sa Christmas season na may kasamang mga bilin para sa seguridad ng publiko.

Pero ngayong 2020, tila may kapareha si Santa Claus nang sabay-sabay ilunsad ng mga pulis ang kampanya sa iba-ibang bayan at lungsod sa Calabarzon o Region IV-A (kahapon/nitong Miyerkules).

Kasabay ng mga “Santa Cops” na nag-ikot sa iba-ibang mall ang kani-kanilang paglalarawan sa banta ng COVID-19.

LOOK: 'Santa Cops' are joined by police in COVID-19 costumes as they make rounds of Calabarzon malls as part of their Christmas informational campaign



(Courtesy: Police Regional Office 4A) pic.twitter.com/30WL33TCq3