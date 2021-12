Mahal na passport renewal fees ng 3rd party entity, inireklamo ng mga Pinoy sa Italy

ROME - Sunod-sunod na reklamo ang nakuha ng Philippine Embassy sa Roma mula sa mga Pinoy na nagre-renew ng kanilang pasaporte.

Isa si Cecilia Hernandez, sa mga bumiyahe pa mula sa Palermo para mag-renew ng kanyang pasaporte. Dahil sa hindi makakuha ng slot sa Embassy, pinili niyang mag-book sa 3rd party entity na BLS. Pero laking gulat niya dahil halos triple ang kailangan niyang bayaran.

“Tapos ngayon yung convenience fee na binayaran namin na 35. Anong nangyari ngayon? Alas-12 ang appuntamento namin, anong oras na? Gutom na kami, Para saan ang convenience fee na yun?,” tanong ni Cecilia Hernandez, OFW sa Palermo, Italy.

Kwento naman ni Donna Banta, bukod sa absent sila ng ilang araw sa trabaho at eskwela,papalo ng humigit kumulang 1,000 Euros ang kanilang gastos sa pag-renew pa lang ng pasaporte.

“Nagbayad kami ng aero, ilang araw din yung naperde sa amin, ‘tas pagkain pa.Tapos pagdating dito kapwa mo Pilipino ganun ang gagawin sa’yo? Wala man lang silang konsiderasyon,” sabi ni Donna Banta, OFW sa Palermo, Italy.

Ang BLS ang napiling service provider para sa Philippine passport renewal sa Italy.

Ayon sa website ng BLS International, ang isang aplikante ay kailangan magbayad ng orihinal na presyo ng pagre-renew ng passport na 54 Euros, kasama ang nadagdag na passport revolving fee at convenience fee kaya magiging 93.50 Euros ang babayaran.

Bukod pa rito, may iba't iba pang mga serbisyo gaya ng SMS alert service, photocopying of documents, one-way courier service, form filling package, at iba pa.

Mariin naman itong tinutulan ng Pinoy leaders sa Italy. Hindi raw makatarungan na pagtaas ng presyo lalo na sa panahon ng pandemya.

“Ngayon pa lang bumabawi ang mga manggagawa rito upang magkaroon muli ng pamumuhay o kitain sa Italy, eh tapos idinagdag pa itong napakataas na singilin ng 3rd party,” sabi ni Rey Fernandez, United DDS-Rome.

Kaya naghain na ng petisyon ang iba't ibang grupo.

“Kasi hindi pa tayo umaabot ng isang milyon, hindi pa nga tayo umabot ng 500 thousand. So papaano nila ija-justify sa atin na kailangan ng embahada ng isang partner na tutulong sa kanila para mas mapabilis ang renewal ng e-passport,” sabi ni Analiza Bueno, kasama sa grupong UNFAIR.

Sinusubukan pa ng TFC News na kunan ng reaksyon ang BLS International hinggil sa petisyon pero wala pa silang tugon tungkol dito.

Sa eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Italy, Domingo Nolasco, ipinaliwanag nya na hindi bago ang pagkakaroon ng 3rd party mas nauna na raw ang Middle East sa pag gamit nito at ito’y para umano sa “alternative at added capacity” ng serbisyo.

“The PaRC is only for renewal. At saka option lang ito. Plus ginagawa namin ito sa Department of Foreign Affairs para nga ma-expand ang aming capacity sa pag-renew. Hindi namin itinigil ang aming serbisyo sa pag-renew ng lahat ng services, kami lang ang pwedeng gumawa,” sabi ni Amb. Domingo Nolasco, Philippine Ambassador to Italy.

Ang pag gamit ng 3rd party entity na mag-a-asikaso ng passport renewal ng mga Pilipino ay nasa mandate naman daw ng DFA, ayon kay Nolasco. Dagdag pa ni Nolasco, kung emergency, nawala o expired ang passport ay mag-email lang sa embahada.

Sinigurado din ng bagong talagang Consul General na si Donna Feliciano-Gatmaytan ang confidentiality ng datos ng magre-renew sa PaRC.

“We comply with the law on privacy, digital privacy. hindi po kayo basta basta makakakuha ng detalye tungkol sa passport from us unless you are the passport holder,” pahayag ni Consul General Donna Feliciano-Gatmaytan.

Sakop ng serbisyo ng Philippine Embassy sa Roma ang Malta, Albania at San Marino.

Tuloy naman ang panawagan ng mga grupo para sa mas maagap, abot kaya at maaasahang serbisyo para sa kapakanan ng mga Pinoy sa Italy.

