Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Pilipino ang mga magulang ni Angelica Louise Bedaña pero sa Hong Kong siya ipinanganak at nag-aral. Kwento niya, dumanas sya ng diskriminasyon sa eskwelahan dahil sa kanyang kulay at lahi. Pero imbes na panghinaan, ginamit niyang inspirasyon ang kanyang sitwasyon.

Nagtapos siya sa Hong Kong University na isang kilalang unibersidad sa mundo bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Philosophy and in Politics. Ngayon, pursigido pa siyang mag-aral ng abugasya.

“That was difficult for me to gain equal standings as other students in Hong Kong. I really had to fight hard to get to where I am, which is to enter a local university. I was fighting. I was competing to secure a spot and I managed to do it in Hong Kong regardless,” sabi ni Bedaña, isang Hong Kong Resident

Nakaranas din ng diskriminasyon noon ang transwoman na si Doctor Brenda Alegre na isang lecturer sa Hong Kong University. Pero dahil sa kanyang trans right advocacy, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral.

“You also have to ask yourself what do you want to do after that if it means returning what you have learned to make our society especially our Philippine society a better place, then pursue that higher learning,” pahayag ni Dr. Alegre.

Hindi naman naging hadlang ang pandemya at kanyang edad para ipagpatuloy ni Paolo Yema, isang clinical psychologist sa Pilipinas ang kanyang doctorate degree sa Chinese University of Hong Kong.

“Para sa akin, hindi ako pag-stop mag-dream at iabot ang dreams na gustong kong mangyari and kung mayroon tayong gustong marating sa life natin. Kung mayroon tayong ma-achieve then dapat gumawa tayo ng active away in order to achieve it,” sabi ni Yema.

Anuman ang kinakaharap na pagsubok sa buhay bilang Pinoy sa Hong Kong, patuloy na lumalaban at binibigay ang lahat ng makakaya para makamtan ang kanilang mga tunay na minimithi sa buhay.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.