Clean-up drive sa Dolomite Beach isinagawa ng DOLE

MAYNILA - Maagang nagsama-sama ang mga kawani ng Department of Labor and Employment kahit pa special non working holiday ngayong Miyerkoles.

Imbes na nasa opisina, nasa Manila Dolomite beach sila para magsagawa ng coastal clean-up.

Ipinagdiriwang ngayon ng ahensiya ang kanilang founding anniversary at napagpasyahang idaan ito sa clean-up drive.

Bitbit ng mga empleyado ang walis at dust pan at nagsimulang maglinis at mamulot ng basura sa beach.

Dahil sarado ang pasyalan at patuloy ng rehabilitasyon nito, mga plastic ang karamihang nakuha sa paglilinis.

Nananatiling sarado ang Dolomite beach sa publiko para ituloy ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng Manila Bay.

Umabot na sa P28 million ang nagastos para sa pagsasa-ayos ng Dolomite Beach.



- TeleRadyo 8 Disyembre 2021