Nagsilabasan ang mga tao mula sa isang mall sa J. P. Laurel Ave., Davao City matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa Surigao del Sur.

Nahinto ang midnight sale ng mall at hindi na muling pinapapasok ang mga tao habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga awtoridad sa gusali.

Ayon kay Crisanto Batulan, malakas ang naramdaman nilang pagyanig, may nagtumbahang bagay, at may nahimatay.

Sa isang high-rise building sa J. P. Laurel Avenue naman, naglabasan din ang mga condo owners at guests, maging ang mga call center workers dahil sa lakas ng lindol.

Ayon sa call center agent na si Sophia San, iniwan agad nila ang kanilang trabaho, at nakita rin nilang nagkumahog sa pagbaba mula sa gusali ang nga tao.

Naiulat din ang brownout sa ilang bahagi ng lungsod.

Pinababantayan naman ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Center ang mga coastal area lalo’t naglabas ng tsunami warning ang Phivolcs. - ulat ni Hernel Tocmo

