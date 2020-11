Traffic enforcer tiklo sa pangongotong umano sa Makati City

MAYNILA - Timbog ang isang traffic enforcer ng Makati Public Safety Department sa entrapment operation ng ahensya at ng pulis sa Bgy. Bel-Air, Makati City noong Lunes ng gabi.

Kinilala ang enforcer na si Roberto Hojas, 46 anyos.

Sa ulat ng National Capital Region Police Office (NCRPO), nakatanggap ng reklamo ang Public safety department sa umano'y pangingikil ng enforcer sa bahagi ng Buendia Avenue.

LOOK: A Makati City traffic enforcer is arrested by police for alleged extortion of a motorist during an entrapment operation in Buendia Avenue.



