SOUTH KOREA - Ginawaran ng parangal bilang “Korea Consumer Brand Awards 2022 Best Ambassador” si Philippine Ambassador Theresa Dizon-De Vega ng Korea Consumer Global Council o KCGC. Ginanap ang parangal noong November 15, 2022 sa Korea Press Center.

Ang pagbibigay parangal ay ginagawa taun-taon at iginagawad sa mga karapat-dapat na Ambassador na may aktibong ambag sa pagsusulong ng bilateral relations sa Korea at international community.

Ang paggawad ng “Korea Consumer Brand Awards 2022 Best Ambassador” kay PH Amb. Theresa Dizon-De Vega

Kinilala ang aktibong kontribusyon ni Ambassador Dizon-De Vega sa pagpapaigting ng Philippines-Korea at ASEAN-Korea relations sa sektor ng maritime, defense, economic, political, at cultural initiatives maging ang pagsusulong sa mga kapakanan ng overseas Filipinos sa South Korea. Nauna nang binigyang parangal ngayon ding taon si Ambassador Dizon-De Vega bilang 2022 Friendship Ambassador mula naman sa Korea Culture and Friendship Association dahil sa kanyang ambag sa pagsusulong ng people-to-people at cultural exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Korea.

Samantala, nag-renew ng suporta ang Pilipinas para sa global access sa vaccines lalo na para sa laban sa COVID-19 pandemic at iba pang sakit at sa mas epektibong public health systems sa 2022 International Vaccine Institute o IVI State Forum na ginanap noong Oktubre.

Si Amb. Dizon-De Vega sa 2022 International Vaccine Institute State Forum

Nagbigay suporta sa ika-25 taon ng IVI at sa mga programa nito ang member countries kabilang na ang Pilipinas para sa vaccine development at vaccine self-sufficiency maging sa mas mabilis na access sa mga bakuna lalo na sa developing at least developed countries.