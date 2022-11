Gotad ad Ifugao, ipinagdiwang sa Austria

VIENNA - Maingay, makulay at masaya ang katatapos na pagdiriwang ng mga Igorot sa Austria ng kanilang natatanging festival na Gotad ad Ifugao na dalawang taon rin itong natigil dahil sa pandemya.

Sa pagbabalik nito ngayong taon, bumida ang tunog ng Igorot gongs o gangsa habang buong siglang umindak ang mga miyembro ng grupong Igorot-Austria sa kanilang mga katutubong sayaw.

Ipinamalas nila ang Kiangan courtship dance, Dinuyya folk dance, Batawa dance, Pattong at Pinanyuan. Kinagiliwan ng mga bisita ang mga natatanging katutubong sayaw ng mga Igorot at nakisayaw ang mga dumalo sa okasyon.

Ang selebrasyon ng ‘Gotad ad Ifugao’ ay malaking pagtitipon ng pasasalamat sa kultura ng mga Igorot.

“First time kong mag-attend ng celebration ng Ifugao, ng Igorot, I’m very impressed kasi ngayon ko lang talaga (naranasan) yung tunay na cultural ng Ifugao. Bata pa ako ay naririnig ko na pero ngayon ko lang nasaksihan talaga. Maganda!” sabi ni Dolo de Jesus, Pinay mula Vorarlaberg, Austria.

“This is a (great) reason to celebrate Gotad in Vienna. Mabuhay ang Igorot Austria,” sabi ni Marizel Rojas, FilCom leader sa Vienna.

Ipinamalas din nila ang galing sa pagkanta ng mga awitin sa Sagada. Mayroon ding mga nagpalabas ng iba-ibang katutubong kasuotan.

Pinuri naman ni Charge d’ Affaires Irene Susan Natividad ang pagkakaisa ng mga Igorot sa pagtaguyod, pagpapakilala, at pag-iingat ng kanilang kultura kahit nasa ibang bansa.

“The culture of the Cordillera is, it is something to be preserved, the young members of the community have taken part in this celebration. Please continue to involve them. Let us not lost this rich cultural heritage of the Cordillera,” pahayag ni Natividad.

Layon din ng okasyong ito na makatulong sa mga biktima ng mga nagdaang kalamidad sa Cordillera sa pamamagitan ng fund raising.

“We make Tombolo for raising funds to help our brothers and sisters. Last year, we help other people with dialysis and leukemia, and now we are helping the victims of the typhoon in Abra. This Gotad is a hope of sharing and peace and gathering, rich or poor, and that is called sharing,” sabi ni Anni Hruska, pangulo ng Igorot Austria.

Umaasa rin ang grupo na maisakatuparan sa susunod na taon ang ‘Grand Kanyaw', ang isa sa pinakamalaking festival sa Cordillera.

