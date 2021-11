Kuha ng PNP Solana

Inaalam na ng mga awtoridad kung ano ang nangyari sa isang lalaki na natagpuang patay at nakasilid sa isang drum na natagpuan sa Solana, Cagayan noong Miyerkoles ng umaga.

Sa imbestigasyon ng Solana Police, unang nakita ng isang construction worker ang drum na palutang-lutang sa Cagayan River sa bahagi ng Brgy. Maddarulug, Solana.

Nilangoy umano ng construction worker ang drum para dalhin sa pampang ng ilog at nang kanyang buksan ay bangkay ng lalaki ang tumambad.

Sa pagsisiyasat naman ng scene of the crime operatives, kinakitaan ng saksak sa dibdib ang lalaki na kinilalang si Rowel Unabia, 32, dating seaman at residente ng Brgy. Maddalero, Buguey.

Ayon sa salaysay ng mga kaanak sa pulisya, wala silang alam na dahilan para patayin ang biktima.

Naiuwi na sa bahay ng kaniyang mga magulang sa Barangay Centro East, Santa Teresita ang bangkay ni Unabia.

Patuloy naman ang imbestigasyon para matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa biktima.

— Ulat ni Harris Julio

