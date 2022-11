Pagkaing Pinoy ibinida sa ‘Kulinarya Qatar’

DOHA - Excited ang lahat sa muling pagbabalik ng 'Kulinarya Qatar' kung saan tampok ang mahigit 200 na authentic Filipino food na inihanda ng 16 na Pinoy restaurants sa Doha.

“Kami ang Kulinarya core team at ang ibang mga organization dito sa Qatar ay tuwang-tuwa dahil nabigyan uil kami ng chance ng Philippine Embassy na magsama-sama. Pasayahin muli natin ang ating mga kababayan dito sa Qatar,” sabi ni Layla Bernal, Vice-Chairperson ng 'Kulinarya Qatar.'

“Ang 'Kulinarya Qatar' ay actually ay isang samahan na nabuo namin with the Philippine Embassy to promote yung ating Philippine culture through food. Ito po ay samahan naming restaurant owners and entrepreneurs sa Doha,” sabi ni Dahlia Agbanlog, chairperson ng 'Kulinarya Qatar'.

Dinagsa ang two-day event ng mga Pinoy at maging ng ibang lahi, ibinida rin ang tradisyunal na sagala kung saan pumarada ang ilang Pinoy na suot ang Filipiniana gown at barong.

Siksik din ang mga pakulo tulad ng hiphop dance, karaoke challenge at live band competition. Highlight ng event ang pagbabalik ng Munting Prinsipe at Prinsesa pageant.

“This is the signal of our resiliency to the Filipino community na natigil nang matagal dahil sa pandemya. Nagkataon na nagkatipon-tipon uil tayo wherein we get to recognize our camaraderie, our unity,” sabi ni Joseph Rivera, program director.

Ang ‘Kulinarya Qatar’ ay isang hudyat din ng muilng pagbubukas ng mga Filipino event sa Doha.

“It’s a big privilege for us na pinag-unite namin ang lahat ng Filipino community and especially yung mga Pilipino na may business,” sabi ni Belle Castro Modin, organizer.

“Sa mga kababayan natin sa Qatar na sumuporta sa event na ito, maraming-maraming salamat po. Higit dalawang taon tayong nagkawalay at ngayon tayo’y muling nagkasama-sama through the efforts of Kulinarya Qatar,” sabi ni Cassandra Sawadjan, Charge d’ Affaires, Philippine Embassy sa Doha.

Kitang-kita ang pagiging masayahin ng mga Pinoy at kanilang pagtutulungan para makabangon muli matapos ang matinding hagupit ng pandemya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

