Gilas Pilipinas panalo vs Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asian qualifier

JEDDAH - Panalo ang Gilas Pilipinas kontra Saudi Arabia Team sa katatapos na FIBA Basketball World Cup Asian qualifier na ginanap sa Jeddah, Saudi Arabia noong November 13, 2022.

Dumagundong ang King Abdullah Sports City sa hiyawan ng mga Pilipino at Saudi fans sa bakbakan ng dalawang koponan sa hardcourt.

Tabla ang score sa pagtatapos ng first quarter. Umarangkada naman ang Gilas sa second quarter, 31-25 ang score at hindi na lumingon ang Gilas National Team sa third at fourth quarter. Tinambakan ng 13 points ng Gilas ang Saudis sa score na 76-63 para maiuwi sa Pilipinas ang panalo.

Sa kabila nito, todo suporta pa rin ang Saudi fans sa kanilang national team. Si Salwa at kanyang pamilya sinuportahan ang kapamilyang manlalaro ng Saudi team na si Abdul Malik Ashoor.

"I support the Saudi Arabia team’s Abdul Malik because he's my cousin so I support him, I hope they will win today, I support them,” sabi ni Salwa, Saudi Team fan.

Todo suporta naman sa Gilas ang Philippine Consulate General sa Jeddah sa pangunguna ni Consul General Edgar Tomas Auxilian.

"Napakahalaga nitong game na ito dahil ito’y pagtitipon muli ng mga kababayan natin rito at tuwang-tuwa at napasaya ng husto ng ating Team Pilipinas, lalong lalo na at nanalo tayo. So congratulations Gilas Pilipinas at nagkaisa na naman ang kababayan natin sa pagbigay ng suporta sa ating Philippine team," sabi ni Auxilian.

Hindi naman maitago ng Pinoy fans ang saya at pride sa Gilas Pilipinas. Bigay todo ang kanilang naging suporta sa pambansang koponan.

Photo from FIBA

“Maganda, maganda ang laban solid magaling, malakas talaga ang Gilas! Grabe ang galing ni Scottie Thompson, idol,” sabi ni Romar Cabahog at mga kasama, Gilas Pilipinas fans.

"Solid yung game, sobra! solid na solid ang panonood namin dito mga Pilipino, solid Sa game? napaka-intense ng game! Gusto ko medyo dikit sana pero sobrang solid!" sabi ni Friday Tesalona, Gilas Pilipinas fan.

Pero meron namang mga nadismaya dahil hindi nakapasok sa laro ng Gilas at Saudi sa King Abdullah Sports City. Umuwi na lang ang ilan at mag-aabang na lang sa team sa airport.

Pasok na ang Gilas Pilipinas sa World Cup at ayon kay Scottie Thompson home court ang susunod na laban ng Gilas kontra Lebanon at Jordan.

Photo from FIBA

"Actually qualified na tayo sa World Cup, so ang inaano na lang natin para makakuha tayo ng rhythm, so kahit qualified na tayo syempre gusto pa rin natin manalo kasi host tayo this 2023 World Cup,” sabi ni Thompson.

