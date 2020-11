WalangPasok: Nobyembre 16-17 dahil sa pinsalang dala ng bagyong Ulysses

MAYNILA -- Nagdeklara na ng walang pasok sa lugar na ito ngayong Lunes at Martes, Nobyembre 16 at 17, matapos ang pinsala na dulot ng bagyong Ulysses.

Mananatiling walang pasok mula pre-school hanggang senior high school sa Pasig City, ayon kay Mayor Vico Sotto.

Mga unibersidad

Nagsuspende na rin ng pasok ang ilang unibersidad sa Metro Manila kasunod ng pananalasa ng Ulysses.

Sinuspende ng Ateneo de Manila University at University of Santo Tomas ang synchronous at asynchronous classes mula Nobyembre 16 hanggang 21.

Nagpatupad naman ng "academic freeze" ang Polytechnic University mula Nobyembre 16 hanggang 27 sa lahat ng paaralan nito sa buong bansa.

Samantala, nag-abiso ang De La Salle University sa mga mag-aaral at guro nito na magkakaroon ng palugit sa pagsusumite ng mga requirements.

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na maaari pa ring magsuspende ng klase ang mga lokal na pamahalaan kahit kasalukuyang online ang pag-aaral at maraming work-from-home.

