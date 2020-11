'Walang pasabi': Marikina mayor sinisi ang Angat Dam sa lagpas-Ondoy na baha

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sinisisi ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang pamunuan ng Angat Dam kung bakit nalubog sa baha ang lungsod sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, mas matindi pa ang pag-apaw ng Marikina River noong Huwebes kumpara sa nangyari noong bagyong Ondoy noong 2009.

Aniya, hindi ito mangyayari kung hindi nakisabay ang pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam.

"Ang Ondoy level, highest level ay 21.5 meters pero ito ay umabot ng 22 meters, lumampas pa sa level ng Ondoy. Kung ulan lang ang pagbabatayan... hindi aabot ng 22 meters. Kaya inalam namin kung saan nanggaling ang tubig at naging dahilan kung bakit binaha ang Marikina. Napag-alaman natin, ayon na rin sa pahayag ng awtoridad at ng PAGASA na nagpakawala ng tubig sa Angat Dam," sabi ni Teodoro.

Ang ikinagagalit ng alkalde, hindi umano sila nasabihan na gagawin ito.

"Hindi kami sinabihan, walang pasabi. Dapat meron dahil du'n sa peligro ng tubig na dadaan sa Marikina River o dadating sa aming lungsod. Dapat may pasabi. Hindi lang pasabi kundi dapat may malinaw na guidelines," hinaing niya.

Dahil dito, pinag-aaralan ng lungsod na ireklamo ang mga responsable sa desisyong magpakawala ng tubig ang Angat Dam.

"There’s negligence, may kapabayaan sa bahagi ng namamahala sa dam... Maaaring may pananagutan ang kinauukulan sa bagay na ito. Kinakaausap ko rin ang abogado ng city kung ano ang action na puwedeng gawin ng city."

Pero paliwanag ng National Power Corporation (NPC) na responsable sa operasyon ng mga dam, hindi sa Marikina bumababa ang tubig galing sa Angat Dam.

"Water from Angat Dam goes to Angat River and never to Marikina River," ani Pio Benavidez, pinuno ng NPC.

Ang hydrology division ng PAGASA, sinabi ring galing sa bundok ang bumababang tubig sa Marikina at hindi sa dam.

Pero sabi ng beteranong urban planner na si Jun Palafox, mauulit talaga ang nangyari sa Marikina hangang hindi naitatama ang kailangang laki ng daluyan ng tubig sa Metro Manila.

Hindi rin anya tamang tayo nang tayo ng estruktura sa napakalimitado nang espasyo sa Kamaynilaan.

Ang mga establisimyento, dapat din anyang may rainwater easement facilities at aktibo ang lahat sa pagtatanim ng mga puno.

"Sa Metro Manila hindi mo mare-resolve hanggang di nade-develop ang mga probinsiya," ani Palafox.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News