Mga bahay at bangka sa Dingalan, Aurora nasira ng bagyong Ulysses

MAYNILA – Malungkot na dinatnan ng ilang residente ng Barangay Paltic sa bayan ng Dingalan, Aurora ang kanilang mga tahanan matapos masira ng bagyong Ulysses.

Nasa 1,000 residente sa coastal area ang apektado sa storm surge na dala ng bagyo.

Humihingi ng tulong ang lokal na pamahalaan sa national government para ibangon ang mga residenteng nawalang ng tirahan at mga mangingisdang nawalan ng hanapbuhay.

Ani Dingalan Mayor Sherwin Taay, said na said na ang kanilang pondo dahil din sa COVID-19 at sunod-sunod na bagyo. – Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News